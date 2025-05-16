Суд в Омске признал 59-летнего мужчину виновным в изнасиловании, совершенном 25 лет назад. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России, его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии особого режима.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 200 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

По данным следствия, 30 сентября 2000 года дважды судимый за изнасилования омич напал на улице Карпинского на 17-летнюю девушку. Он затащил ее в безлюдное место, избил и изнасиловал.

«После совершенного преступления фигурант сразу выехал за пределы Омской области и длительное время находился в розыске, однако в сентябре 2024 года был задержан и заключен под стражу», — сообщили в СК.

Там добавили, что во время следственных действий вину мужчина признал частично. При этом потерпевшая уверенно опознала его. Также следователями были получены другие объективные доказательства, на основании которых судом вынесен приговор.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.