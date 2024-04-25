В Омске в районе Красноярского тракта произошел крупный пожар — загорелись три емкости с нефтепродуктами, объем каждой из которых составляет 200 л. Об этом 25 апреля сообщило МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило дежурному управления МЧС по Омской области в 11:50 по местному времени (9:50 мск). На место были направлены 58 специалистов и 15 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Около 10:30 мск МЧС отчиталось, что пожар, который распространился на площади 1000 кв. м, удалось локализовать. Примерно через полчаса его полностью потушили, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел в Советском округе «на одном из производств». О каком именно предприятии идет речь, глава региона не уточнил. Позднее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что емкости с нефтепродуктами загорелись на территории грузового склада, расположенного в районе станции Комбинатской.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины инцидента выясняются, говорится в сообщении прокуратуры. Источник РИА Новости сообщил, что возгорание произошло из-за короткого замыкания насоса.

По факту пожара Омская транспортная прокуратура проводит проверку «исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов».

Мэр Омска Сергей Шелест, комментируя пожар, призвал местных жителей «не заполнять эфир непроверенной информацией» и «пугалками» в виде фотографий и видео «с клубами черного дыма со стороны Советского округа».