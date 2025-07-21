Следственные органы Омска возбудили уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подозревается в убийстве своего новорожденного сына. По предварительным данным, 18 июля девушка родила здорового мальчика в хостеле на 5-й Путевой улице, после чего, задушила его и оставила тело в пакете в мусорном ведре в ванной комнате. Труп младенца позднее обнаружила горничная при уборке номера, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, девушка утверждает, что не знала о своей беременности и не замечала ее из-за лишнего веса. В гостинице подозреваемая встретилась с мужчиной 1988 года рождения с целью оказания интимных услуг. После встречи у школьницы начались роды. По предварительной информации, мальчик родился живым.

«Тело младенца нашли задушенным в мусорном ведре, хотя сама мать утверждала, что он родился мертвым», — добавил собеседник агентства.

Девушку задержали дома в пригороде Омска. Установить ее личность удалось благодаря номеру банковской карты, которой она расплатилась в гостинице. Девушке предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемая полностью признала свою вину.

Похожий инцидент произошел в феврале текущего года в Красноярске. Как установило следствие, 16-летняя девушка весь прошлый год скрывала беременность, не посещала врачей и не становилась на учет. В ночь на 12 февраля, пожаловавшись матери на боли в животе, она ушла в туалет, где родила девочку.

Позднее она завернула ребенка в пакет и выбросила в мусоропровод. После госпитализации и осмотра девушка созналась в содеянном. Экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым, но умер от аспирации околоплодными водами. Дополнительное обследование выявило у школьницы психическое расстройство. Расследование завершено, материалы дела переданы в прокуратуру, после чего они поступят в суд для решения вопроса о принудительном лечении фигурантки.