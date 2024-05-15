Из правительства Омской области уволили чиновника Степана Огорелкова, который назвал пострадавших от паводка жителей Усть-Ишимского района «клоунами, которые ничего не добились», а также призвал их «брать лопаты» и «строить дамбы». Как сообщает местное издание «Город55» со ссылкой на зампредседателя облправительства Анну Марухину, мужчина не работает в аппарате губернатора с 15 мая.

Днем 12 мая Огорелков поделился в сторис «ВКонтакте» петицией жителей затопленного Усть-Ишимского района, которую ранее опубликовала фотограф Кристина Васильева. В петиции люди призывают привлечь к ответственности администрацию Усть-Ишимского района за то, что она не смогла вовремя защитить местных жителей от наводнения.

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», — написал тогда Огорелков.

После произошедшего Васильева сделала скриншот публикации чиновника и рассказала о его высказываниях местному порталу NGS55.ru. Журналисты обратились в пресс-службу областного правительства, где им сообщили, что в отношении Огорелкова будет проведена служебная проверка.

Паводки в Омской области

Согласно последним данным, в трех районах на севере Омской области из-за паводка введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация сложилась вблизи села Усть-Ишим — там уровень воды в реке Иртыш достиг отметки 926 сантиметров (прирост составил 15 сантиметров за сутки). В районе объявлена частичная эвакуация. В муниципалитете затоплены более 500 жилых домов и свыше 840 приусадебных участков, вывезено около 2 тыс. человек.

«Все улицы затоплены, кроме одной, там находится школа, оборудованная под ПВР, в которой сейчас живет большинство жителей деревни, около 40 человек», — рассказали Осторожно Media жители деревни Большая Тебендя в Усть-Ишимском районе.

Спасатели работают над укреплением защитной насыпи, чтобы избежать затопления электрической подстанции в Усть-Ишиме, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития, по поручению губернатора Омска Виталия Хоценко «в непрерывном режиме ведется формирование списка пострадавших от паводка в Усть-Ишимском районе». Всего по области более 1800 пострадавших от паводка жителей подали заявление на матпомощь.

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