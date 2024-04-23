Следственный комитет России и управление ФСБ по Омской области сообщили о задержании священника, который разместил в трапезной «икону» с украинскими националистами.

По версии СК, мужчина нашел «стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма — бандеровцев на фоне Святой Богородицы» и публично демонстрировал его в трапезной религиозной организации.

На «иконе» в частности изображены члены Организации украинских националистов* (ОУН*) Степан Бандера и Роман Шухевич, а также предстоятель Украинской грекокатолической церкви Иосиф Слипый, уточнила ТАСС официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

По ее словам, во время богослужений священник распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, а также превосходства украинского народа над русским.

Во время обысков в приходе и по местам жительства священника и его сподвижников изъяты техника, средства связи, а также «печатные материалы, оправдывающие деятельность украинских националистических организаций, действовавших в период Второй мировой войны», заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК), а также об оскорблении религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений (ч. 2 ст. 148 УК).

По данным Shot, задержанный ― настоятель грекокатолического прихода в Омске Игорь Максимов. Канал утверждает, что в 2023 году на него пожаловались прихожане, после чего со священником провели профилактическую беседу, а «иконы» с украинскими националистами изъяли. Максимов заявил, что разместил их в приходе якобы «по повелению» главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука, пишет телеграм-канал.

У сподвижников священника нашли молитвенники на украинском языке, книги об Украинской повстанческой армии* (УПА*) и «другую запрещенную литературу», добавляет Shot.

В июне 2023 года предстоятель Православной украинской церкви (ПЦУ, Русская православная церковь ее не признает и считает «раскольнической») Епифаний освятил в Ровенской области написанный украинским военным образ, на котором изображены Богородица, Бандера, Шухевич, казаки и представители УПА*. Идея образа была создана в капелланской службе, об освящении «иконы» рассказывалось в фейсбуке (принадлежит Meta**) 104-й бригады территориальной обороны Ровенской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «“освящение” иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно».

* запрещенная в России экстремистская организация

** деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена