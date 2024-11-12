Третий комитет Генассамблеи ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Запись заседания опубликована на сайте организации.

Документ поддержали 116 стран, среди которых: Азербайджан, Армения, Беларусь, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия и другие.

Против выступили 54 государства, в том числе: США, Канада, Украина, Япония, Болгария, Венгрия, Грузия и другие. Воздержались голосовать представители 11 стран.

При этом третий комитет включил в документ поправку, согласно которой Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения военной операции борьбой с неонацизмом. Эту правку поддержали 66 государств, против выступили 43, воздержались — 51.

Аналогичную поправку в 2023 году поддержали 66 государств, против — 26, а воздержались — 67.

Перед голосованием директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека, уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что сегодня нередко слышны высказывания и призывы, созвучные лозунгам национал-социализма.

«Победа над нацизмом была юридически оформлена Приговором Нюрнбергского трибунала. Его решения незыблемы и не подлежат пересмотру, как бы не хотелось иного современным фальсификаторам истории», — сказал он.

По словам Лукьянцева, различные проявления расизма и религиозной нетерпимости становятся «обыденными».

Что входит в резолюцию

Резолюция носит рекомендательный характер и включает в себя 74 пункта. Документ ежегодно вносится Россией с 2005 года. В список соавторов входят Алжир, Азербайджан, Армения, Буркина-Фасо, Венесуэла, Казахстан, Китай, Северная Корея, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Пакистан, Республика Корея, Сербия, Сирия, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР и другие.

Документ рекомендует странам «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны».

В резолюции сказано об осуждении инцидентов, которые связаны с пропагандой и героизацией нацизма. В документе есть рекомендация о запрете «любых торжественных чествований», связанных с нацизмом. Также там осуждается использование образовательных материалов, в которых имеется пропаганда расизма, дискриминации и ненависти на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.