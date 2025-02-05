В результате пожара на животноводческой ферме в селе Кульма Оренбургской области погибли 50 коров и 40 овец, передает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, предварительная причина ЧП — «оставленная без присмотра печь»

Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 10 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В ведомстве также призвали не оставлять топящуюся печь без присмотра, не эксплуатировать неисправные печи и дымоходы, не разжигать легковоспламеняющимися жидкостями, а также убедится, что отступ от горючих конструкций не менее 50 сантиметров.