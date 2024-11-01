В Орловской области силы противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, обломки сбитой ракеты повредили здания в селе Локно Знаменского района. Повреждено несколько зданий, пострадавших нет, уточнил Клычков.

«Лично прибыл на место происшествия. Вместе с оперативными службами провели необходимые проверки, оценили повреждения», — добавил глава области.

1 ноября в Орловской области дважды объявлялась ракетная опасность — в 14:35 и 18:06 по местному времени (совпадает с мск). В обоих случаях она длилась около 30-40 минут.

Утром того же дня Клычков сообщил о «непростой для Орловщины» ночи из-за массированной атаки беспилотников на регион. Глава области сообщил, что в результате повреждены два жилых дома, пострадавших нет. Минобороны сообщило, что в ночь на 1 ноября над Орловской областью было сбито четыре БПЛА.