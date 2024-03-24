Неизвестные вооруженные люди ворвались в отделение полиции, расположенное в административном районе Нор-Норк в Ереване, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным «Sputnik Армения», есть раненые.

Как сообщает агентство, неизвестные использовали гранаты и взорвали одну из них.

«Есть сведения, что граната взорвана членами «Боевого братства»», — пишет «Sputnik Армения».

Других подробностей об инциденте агентство не приводит. Как передает News.am, двое граждан, вооруженных гранатой, угрожают взорвать участок полиции.

В полиции изданию сообщили, что получили сообщение о происшествии и разбираются в ситуации. Дополнительные силы полиции прибывают к месту инцидента, сообщил корреспондент ТАСС. К зданию полиции также прибыли отряды спецназа.

В МВД Армении позже сообщили, что нападение на полицейский участок в Ереване совершили три человека, двое из них ранены в результате взрыва своей же гранаты, их госпитализировали. Еще один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела.

Ранее у полицейского участка собрались члены организации «Боевое братство», выступающей против передачи под контроль Азербайджана приграничных территорий Армении в рамках процесса демаркации и делимитации, передает Shamshyan. Представители объединения требовали освободить своих соратников, которые были задержаны утром 24 марта по подозрению в хранении и ношении оружия и боеприпасов.

В то же время «Боевое братство» в своем телеграм-канале заявило, что не имеет никакой связи с инцидентом в отделении полиции.