В Батуми в ночь на 15 января в отеле «Шератон» неизвестные напали на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Об этом сообщают NewsGeorgia и «Рустави 2».

После нападения пострадавшего политика доставили в одну из больниц. Врачи диагностировали у него перелом носа и сотрясение мозга, при этом от госпитализации Гахария отказался.

По словам очевидцев происшествия, в нападении участвовали несколько человек, среди которых якобы были депутат парламента от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и член Верховного совета Аджарии от партии власти Георгий Манвелидзе.

МВД Грузии завело уголовное дело по статье о побоях и сообщило, что ведется следствие. При этом в ведомстве не комментируют информацию о возможной причастности депутатов к избиению экс-премьера страны.

СМИ отмечают, что полицейский патруль прибыл на место происшествия по вызову спустя 40 минут — намного позже скорой помощи. К этому моменту персонал отеля уже начал уборку места, где произошел инцидент, позднее его все же огородили лентой.

Гахария занимал пост премьер-министра Грузии с 2019 по 2021 годы. Он подал в отставку из-за разногласий с коллегами по партии по поводу решения об аресте оппозиционного политика Никанора (Ники) Мелии. В мае 2021 года Гахария основал партию «За Грузию» и выдвинулся от нее на выборах мэра Тбилиси.

Кроме того, по данным NewsGeorgia, перед избиением Гахария депутат Дмитрий Самхарадзе якобы также совершил нападение на журналиста Звиада Коридзе, который проживал в «Шератоне», находясь в командировке.

Коридзе утверждает, что в отеле к нему подошел Самхарадзе, сообщил, что узнал его и начал материться. В этот момент в их сторону направились около десяти человек, тогда журналист обратился к охране за помощью, но в этот момент получил удар по голове.

По словам Коридзе, он не видел нападения на Гахария, поскольку в это время уже находился в номере, куда ему помог добраться охранник “Шератона”.