В выходные 22-23 марта и в начале следующей недели Москву и Московскую область ожидает солнечная погода без осадков и, возможно, рекордно высокое за последние 80 лет атмосферное давление, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха останется сравнительно невысокой, и аномального тепла ждать не стоит.

«Предстоящие выходные порадуют жителей столичного региона обилием солнца, отсутствием осадков. Но, к сожалению, на очень высокие температуры рассчитывать не приходится. Ближайшей ночью столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, днем 22 марта погоду в Москве и Подмосковье будет формировать надвигающийся с севера гребень скандинавского антициклона. В субботу количество облаков уменьшится, осадки прекратятся, однако солнечная погода не окажет сильного влияния на температуру воздуха, которая останется в пределах +4…+6 градусов.

«Холодно будет и в ночь на воскресенье. В условиях малооблачной и сухой погоды воздух будет активно остывать, к утру 23 марта в столице ожидается -4…-6 градусов. А днем солнечные лучи, не встречая особых преград из-за облаков будут активно прогревать воздушные массы. Тем не менее заметного роста температуры не получится, днем в воскресенье прогнозируется +6…+8 градусов», — добавил синоптик.

В этот день также ожидается крайне высокий показатель атмосферного давления, который может превысить прежние результаты метеорологических наблюдений.

«[Он] может оказаться выше суточного рекорда высокого атмосферного давления этого дня, который пока составляет 764,1 мм ртутного столба и установлен в далеком 1943 году», — отметил Леус.

В ночь на понедельник, 24 марта, ожидается температура в промежутке -3…-5 градусов, сохранится малооблачная погода без осадков.

«В первый день следующей недели воздух сможет прогреться лучше, до +9…+11 градусов. Ну а, начиная со вторника, в столицу заглянет очередной циклон, который принесет облака и небольшие дожди, но пока удержит температуру выше климатической нормы — в среднем в столице +10…+12 градусов», — заключил он.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла RTVI, что к концу текущей недели «температура воздуха приблизится к климатической норме — пока она будет вначале ниже, а потом будет уже и превышать климатическую норму, так что наступит второй этап метеорологической весны».