Температура воздуха в Карачи — одном из крупнейших городов Пакистана, население которого составляет 18 млн жителей, — превысила 40°C, однако из-за высокой влажности жара ощущалась как 49-50°C, передает пакистанская англоязычная газета Dawn.

Из-за рекордных температур несколько сотен человек стали жертвами теплового удара.

Глава фонда Edhi Trust Фейсал Эдхи, управляющий крупнейшей в стране службой скорой помощи, рассказал изданию, что в начале недели в городской морг Карачи «как правило» поступают от 30 до 40 тел, но за последние шесть дней это число резко возросло до 568 тел.

«Мы вынуждены держать по три тела на одной полке. Нам также пришлось срочно похоронить 22 невостребованных тела, продержав их гораздо меньше обычного, чтобы освободить место. И с нехваткой мест сталкиваются все морги города, даже при мечетях и траурных залах», — добавил он.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заведующего отделением неотложной помощи в Гражданской больнице города Карачи Имрана Сарвара Шейха сообщало, что в период с воскресенья 23 июня по среду 26 июня за медпомощью обратились около 267 человек, 12 из которых позднее скончались.

Большинство из обратившихся в больницу людей были в возрасте 60-70 лет, но некоторым было около 45, пишет AP. По данным издания, многие из пострадавших работали на улице в жару.

«Мы посоветовали им пить как можно больше воды и носить легкую одежду, что необходимо при таких высоких температурах», — рассказал заведующий больницы.

Жара накрыла Пакистан в минувшие выходные, 22-23 июня. Как пишет BBC, власти города Карачи открыли специальные центры «в надежде оказать помощь страдающим» от аномально высокой температуры, но «не все нуждающиеся сумели ее вовремя получить».

Ситуацию усугубляют и перебои с подачей электроэнергии в городе Карачи, отмечает издание. Это приводит к регулярным отключениям кондиционеров и вентиляторов, которые, по сути, являются единственной возможностью спастись от жары.

Для Пакистана это не первая подобная волна жары. В мае агентство Reuters писало, что в провинции Синд, столицей которого является Карачи, зарегистрировали почти рекордную температуру в 52,2 °C.

От жары страдают не только в Пакистане, но и в соседних странах. Например, в столице Индии Дели температура воздуха достигает 40°C и даже иногда поднимается до 50°C. Метеорологи объясняют такие экстремальные погодные изменениями климата.