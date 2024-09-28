По меньшей мере шесть человек погибли, еще восемь пострадали после крушения вертолета с российскими пилотами в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил местный телеканал Geo TV.

По его данным, крушение потерпел вертолет, зафрахтованный компанией по разработке и добычи нефти Mari Petroleum Limited. На его борту находились 14 пассажиров.

Согласно источникам канала, сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а во время аварийной посадки хвостовой винт вертолета ударился о землю. Пострадавших госпитализировали.

Как передает Associated Press, на борту вертолета Ми-8 находились трое россиян — два пилота и один член экипажа. Источник в службах безопасности сообщил агентству, что погибли семь человек (неясно, есть ли среди них россияне).

Начато расследование инцидента.