34-летнюю российскую телеведущую Светлану Савицкую насмерть сбила машина в Париже, пишет StarHit со ссылкой на знакомую модели.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света», — рассказала изданию знакомая погибшей.

Прощание с телеведущей состоится 23 декабря. Она будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Светлана Савицкая родилась в Москве в 1990 году. Она отучилась на продюсера в Российской академии музыки им. Гнесиных, а после — поступила на юридический факультет. В Лондоне она окончила две магистратуры в сфере искусства и жила на две страны. В Москве Савицкая работала телеведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и ЖАРА TV, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, а в Лондоне занималась арт-дилерством.