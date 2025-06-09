В Париже в возрасте 92 лет умерла инокиня Олимпиада (в миру — Ольга Игоревна Алексеева-Мардухаева), приходившаяся внучкой режиссеру Константину Станиславскому и правнучкой писателю Льву Толстому. Об этом сообщила пресс-служба Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова.

«Вся ее долгая жизнь была разделена между Францией и Россией. Ее память почти не сберегла детских воспоминаний о встречах с Константином Сергеевичем [Станиславским], но делу сохранения и пропаганде его творческого наследия Ольга Игоревна отдала много сил», — сказано в публикации.

На сайте музея МХАТ, который также сообщил о смерти Алексеевой-Мардухаевой, говорится, что женщина умерла 8 июня. При этом на сайте Московского патриархата указано, что инокиня ушла из жизни вечером 5 июня.

Прощание с Ольгой Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме в Париже.

Ольга Алексеева-Мардухаева родилась 4 марта 1933 года в 16-м округе Парижа в семье русских эмигрантов. Накануне Второй мировой войны она вместе с семьей перебралась в Марокко, где окончила начальную школу. Алексеева-Мардухаева жила в небольшой деревне под Рабатом вплоть до освобождения Франции от немецкой оккупации.

В 1948 году она вернулась в Париж, а затем переехала с отцом в СССР, жила в Москве и обучалась в Институте иностранных языков. В 1973 году Алексеева-Мардухаева уехала во Францию, чтобы ухаживать за пожилой матерью, и работала там переводчиком.

В начале 1980-х, познакомившись с протоиереем Александром Туринцевым, она начала регулярно посещать Трехсвятительский храм на улице Петель в Париже, а позже стала там псаломщицей. В апреле 2003 года архиепископ Корсунский Иннокентий совершил ее постриг в рясофор под именем Олимпиада — в честь святой диакониссы Олимпиады Константинопольской.

За усердные церковные труды Алексеева-Мардухаева была награждена орденом равноапостольной княгини Ольги II и III степеней, а также удостоена Патриаршей грамоты.

Благодаря ее активному участию в 2014 году был установлен памятник основателям МХТ в Камергерском переулке в Москве — она выступила одним из инициаторов этого проекта и присутствовала на церемонии открытия.