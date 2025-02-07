При пожаре в жилом доме на Болотной улице в микрорайоне Камская долина Перми погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает управление МЧС по Пермскому краю.

Погибшие — 25-летняя мать с пятилетним сыном и 50-летняя свекровь с восьмилетней дочкой. Ведомство указывает, что врачи боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не удалось.

СК уточнил, что тела взрослых и мальчика были обнаружены в ходе тушения пожара, девочка скончалась в машине скорой помощи.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. На месте работали 54 спасателя, 19 единиц техники, дознаватель и психолог.

СК возбудил уголовное дело причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Следователи устанавливают причины пожара и гибели людей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.