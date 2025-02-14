Пермский аэропорт Большое Савино временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов из-за выкатывания самолета государственной авиации за пределы взлетной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (12:30 мск).

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о воздушном судне ВКС России. При этом самолет не относится к 764 истребительному авиационному полку (ИАП), который базируется на аэродроме.

«На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По данным онлайн-табло, задерживаются минимум четыре рейса, прибывающие в Пермь. Среди них самолеты из Екатеринбурга, Ижевска, Казани и Москвы.