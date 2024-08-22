В городе Кизел Пермского края произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает региональное управление МЧС.

В результате взрыва в четырехэтажном доме на улице Ленина обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, пожара не произошло.

На пятом этаже взрывом выбило несколько окон, бетонные перегородки и водосточную трубу, пишет Mash. Предположительно в доме взорвалась газовая колонка, сообщает Shot.

Пожарные спасли из-под завалов мужчину, пострадавший госпитализирован. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двух детей, сообщили в МЧС. Всего эвакуировано 16 человек.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, утверждает источник «Известий». Мужчина получил ожоги, говорится в телеграм-канале пермской больницы №4. По словам собеседница «Известий», также пострадала женщина, она отказалась от госпитализации.

В регионе создан оперативный штаб, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На месте находятся глава округа Андрей Родыгин и представители прокуратуры. В Кизел выехали зампредседателя правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту взрыва.