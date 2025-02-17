Свердловский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Ивана Бекурина. Его признали виновным в истязании двухлетней дочери своей возлюбленной. Суд установил, что мужчина избивал девочку на глазах ее брата из-за непослушания, а в роковой день — он находился под действием наркотиков. Сам он себя в смерти малютки не считает, и уверен, что занимался ее воспитанием.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор был оглашен 17 февраля. Суд установил, что преступление было совершено в Первоуральске. В декабре 2023 года двухлетняя девочка скончалась от многочисленных травм. Приехавшим домой к ее матери медикам осталось лишь констатировать смерть, которая была насильственной. Вскоре полиция задержала подозреваемого — 28-летнего сожителя женщины Ивана Бекурина.

«Выяснилось, что девочка систематически подвергалась истязанию из-за непослушания. Ребенка избивали в присутствии её малолетнего брата. В период с 3 по 5 декабря 2023 года Бекурин, находясь в состоянии наркотического опьянения, в очередной раз жестоко избил девочку, от полученных травм ребенок скончался», — сообщили в пресс-службе суда.

В материалах следствия говорится, что в общей сложности Бекурин нанес девочке около 50-ти ударов ногами и руками. Истязания, считают следователи, продолжались в течение двух месяцев. «Бекурин не только избивал девочку, считая это методами наказания и воспитания, но и связывал ее скотчем, оставляя в таком состоянии. Привязывал к горшку на длительное время», — рассказывала местному телеканалу прокурор Наталья Паначева.

Издание КП-Екатеринбург уточняет, что во время судебного следствия было оглашено, что чаще всего мужчина бил девочку кулаком или ремнем с металлической пряжкой.

Во время судебных прений государственное обвинение запросило для Бекурина 25 лет лишения свободы. Сам мужчина своей вины не признал и заявил, что не истязал падчерицу. Однако согласился выплатить компенсацию. Адвокат мужчины Олеся Плечко заявила в суде, что тот «наоборот — занимался воспитанием девочки».

Мать девочки, как следует из сообщений местных СМИ, поначалу пыталась защищать своего возлюбленного. Но потом заявила, что требует для него пожизненного срока. Тем не менее, потерпевшими по делу суд признал только тетю и брата погибшей малютки.

Мать потерпевшей не признали, поскольку после смерти дочки, сочло следствие, она «действовала не в ее интересах». Более того, представитель потерпевших настаивал на возвращении дела прокурору на новое разбирательство, считая мать убитого ребенка причастной к преступлению.

Сам Иван Бекурин уже был судим за кражи и разбой. Он освободился только в 2022 году. Согласно решению суда, свой новый 18-летний срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.