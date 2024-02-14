Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 67-летнюю кассиршу «Пятерочки» Жумагул Курбанову к 10 годам колонии за поджог двери военкомата. Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, суд признал ее виновной в теракте.

По версии следствия, 1 августа 2023 года не позднее 21:04 по местному времени Курбанова, используя бензин и моторное масло, подожгла входную дверь военного комиссариата на Английском проспекте, после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась.

Заказчики преступления в мессенджере WhatsApp обещали Курбановой 50 тыс. рублей, военкомату в результате действий женщины был причинен материальный ущерб на сумму почти 92 тыс. рублей. Как отметили в пресс-службе, женщина вину признала, в содеянном раскаялась, ущерб возместила.

Изначально Курбановой вменялась статья о повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), но позже дело переквалифицировали на теракт (ч. 1 ст. 205 УК).

Как сообщает петербургское издание «Ротонда», в суде женщина заявила, что не хотела никого убивать и что ее обманули. По словам пенсионерки, ей позвонили люди, которые представились сотрудниками банка и заставили взять кредит на 200 тыс. рублей. Позже «кураторы», выдавая себя за сотрудников ФСБ и СК, уговорили Курбанову устроить поджог в обмен на погашение долга и пообещали ей 50 тыс. рублей.

В день поджога кассирше вызвали такси к военкомат. «Кураторы» посоветовали женщине замаскироваться с помощью платка и солнечных очков и попросили сделать видеозапись поджога. Они также сказали, что Курбанова якобы помогает правоохранителям поймать мошенников, отмечает «Ротонда».

«Я признаю честно, что я совершила, но я не террористка! Я не хотела вредить и не хотела убивать кого-то, я хотела, чтобы мошенников посадили, чтобы больше люди не страдали. Вот моя правда», — сказала петербурженка на последнем заседании суда (цитата по «Медиазоне»*).

В конце июля — начале августа 2023 года по России была волна поджогов и попыток поджогов военкоматов. Среди поджигателей были пенсионеры. Многие задержанные говорили, что действовали по указаниям телефонных мошенников.

РБК писал, ссылаясь на источники, что с конца июля по начало августа произошло 16 попыток поджогов военкоматов. В половине случаев задержанные действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, «использующих приемы психологической манипуляции», утверждали собеседники издания.

В Генпрокуратуре в августе заявили, что поджоги зданий военкоматов совершались россиянами по телефонным указаниям с территории Украины. В ведомстве отмечали, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали «с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов