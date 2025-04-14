Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест актрису Александру Дроздову по делу о нападении на актера Илью Деля. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов.

По решению суда, до 11 июня Дроздовой будет запрещено покидать пределы жилого помещения, контактировать с другими фигурантами дела, обмениваться почтовыми сообщениями, пользоваться телефоном и интернетом.

По версии следствия, 12 апреля не позднее 3:36, Дроздова умышленно нанесла Делю не менее двух ударов в область груди на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В результате удара колюще-режущим предметом, здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Актриса была задержана, ей предъявили обвинение в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 111 УК России.

В ходе заседания суда представитель потерпевшего призвала суд проявить мягкость в отношении подсудимой, матери малолетнего ребенка, и оставить ей возможность выступать в театре. По месту работы девушки — в Театре комедии им. Акимова — ей дали положительную характеристику.

Сам Дель остается в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное, актера могут выписать в ближайшие дни.

Конфликт на бытовой почве произошел между Делем и Дроздовой в ночь на 12 апреля. По данным «Фонтанки», мужчина пришел домой в состоянии опьянения, проявлял агрессию и в какой-то момент якобы схватил ее двухлетнего ребенка от первого брака. По словам женщины, испытав испуг, она ударила актера ножом.

Илья Дель известен по своим ролям в фильме «Цой», а также сериалах «Содержанки», «Вертинский» и «Фандорин. Азазель». Он должен был выйти на сцену Театра Ленсовета 12 апреля вечером в спектакле «Театральный роман». Его роль исполнил Илья Колецкий.

Александра Дроздова выступает в составе труппы театра комедии им. Акимова с 2020 года. Она известна по ролям в фильме «Федя. Народный футболист» и сериалах «Солдаут» и «Последний министр-2».