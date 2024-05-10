В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. Об этом пишет «Фонтанка». Издание отмечает, что в салоне транспортного средства может находиться до 20 человек. По предварительным данным, есть погибшие, утверждает телеграм-канал 78.

На опубликованных «Фонтанкой» кадрах видно, что из воды торчит только крыша автобуса, на которой находится группа людей, вытаскивающая пострадавших из тонущего транспорта. По данным издания, минимум троих человек увезли на катере в бессознательном состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. «Устанавливаются обстоятельства, которые привели к падению автобуса в воду. Работающие на месте экстренные службы проводят мероприятия по извлечению людей из воды», — подчеркнули в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что вместе с полицейскими работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скоро помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. «Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он в своем телеграм-канале.

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