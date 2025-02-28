В Санкт-Петербурге водитель врезался в остановку, в результате чего погибла женщина, возбуждено уголовное дело. По неподтвержденной информации, мужчина заснул за рулем.

Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет.

Судя по видео в соцсетях, водитель автобуса после того, как потерял управление, протаранил несколько автомобилей и снес остановку с людьми. 78.ru пишет, что в это время дорогу переходила женщина, она и стала жертвой ДТП.

По данным RT, водитель управляет транспортом с 2011 года. «Фонтанка» уточняет, что мужчине 55 лет, он уроженец Дагестана и работает в перевозчике «Домтрансавто» с 2022 года, общий стаж вождения — 16 лет 27 дней.

В пресс-службе «Дортрансавто» сообщили, что сотрудник прошёл предрейсовый медицинский контроль: «Режим труда и отдыха был соблюден». Представители автоперевозчика заявили, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимую помощь. Информация о пострадавших уточняется. На месте находятся сотрудники экстренных служб. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку.

В мае 2024 года в Санкт-Петербурге в реку с Поцелуева моста упал автобус с пассажирами. Водитель выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду. В результате ДТП погибли семь человек. Как писала «Фонтанка», всего в автобусе было девять человек, выжили только водитель и 56-летний пассажир, которого госпитализировали с травмами.