Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности пережившую блокаду Ленинграда Людмилу Васильеву по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Пенсионерку оштрафовали на 10 тыс. рублей, передает РБК адвокат Андрей Чертков.

«Осторожно, новости» пишут, что в зал суда пустили только саму Васильеву, ее адвоката и двух журналистов. После заседания женщина поблагодарила всех, кто пришел.

24 февраля Васильева вышла к Гостиному двору на одиночный пикет с антивоенным плакатом. Она призывала остановить военные действия и напомнила прохожим, что «за мир на планете Земля» ответственны люди. Вскоре к ней подошли четверо полицейских и попросили покинуть площадь, задерживать пенсионерку не стали.

Протокол о дискредитации армии в отношении Васильевой составили в середине марта. В документе утверждается, что своими действиями пенсионерка «публично взывала к воспрепятствованию специальной военной операции». Свидетелем произошедшего указан начальник отдела охраны общественного порядка по Центральному району Санкт-Петербурга, подполковник полиции П. Ю. Андреев, отмечает РБК.

Дело поступило в Куйбышевский суд 8 апреля, после чего судья вернула его составителям для устранения препятствующих рассмотрению недостатков. Как указывает РБК, исправленный протокол был датирован 28 апреля.

Людмила Васильева — российская общественная деятельница. Она родилась в 1941 году в Ленинграде в многодетной семье. В начале Великой Отечественной войны ее отец ушел на фронт, а мать с детьми осталась в осажденном городе, где семья пережила блокаду.

Весной 1942 года семью эвакуировали в Ярославскую область, а в 1944 году они вернулись в Ленинград. Большую часть жизни Васильева работала в Крыловском государственном научном центре, который специализируется на кораблестроении. Там она занималась обеспечением комплектующими изделий для подводных лодок.

В 1990-х годах Васильева состояла в партии «Демократический выбор России» Егора Гайдара. Кроме того, она неоднократно участвовала в протестных акциях. В 2024 году, в возрасте 83 лет, Васильева выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженка. Однако ей не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации.