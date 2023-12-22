В Санкт-Петербурге задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, пишет «Mash на Мойке». По данным телеграм-канала, его подозревают в организации убийства любовницы мужа. Сам Тютин свою вину признал и заявил, что пошел на такой шаг из-за ревности. Ранее он уже отбывал наказание по аналогичному обвинению.

«Mash на Мойке» утверждает, что помимо убийства мужчины, Тютин также заказал избиение собственной племянницы, с которой не может решить вопросы наследства. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), пишет телеграм-канал.

67-летний Александр Тютин был владельцем агентства недвижимости «Троицкий мост». В 2021 году его приговорили к 23 годам лишения свободы за организацию убийства собственной племянницы, делового партнера Дмитрия Зейналова и его семьи, в том числе 11-летнего сына и 15-летней дочери. «Mash на Мойке» пишет, что Тютин отбывал наказание в Карелии, где он якобы и записался в ряды ЧВК «Вагнер», после чего уехал в зону боевых действий на Украину.

Издание 47news подчеркивает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично комментировал действия Тютина на фронте. «Такой крепкий дядька, лет за 60 примерно. Поставил его в расчет выстрел подносить, так он через пару дней в штурмовики подался. <…> Толковый дядька, видно, что большой жизненный опыт у мужика за спиной. Жаль было с ним расставаться, один он нескольких стоит. Красавчик, одним словом», — отмечал Пригожин.

По данным 47news, после истечения срока контракта Тютина помиловали и он вместе с женой уехал в Турцию, где провел по меньшей мере год. Любовник жены, убийство которого якобы заказал Тютин, тоже проживал в Турции. Издание утверждает, что сам он гражданин России, а раньше работал в спецназе.

47news пишет, что убийство россиянин Тютин заказал своему сослуживцу по ЧВК «Вагнер». По данным «Mash на Мойке», мужчина якобы согласился, но в итоге сообщил о намерениях Тютина Следственному комитету, после чего Тютина задержали в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга.