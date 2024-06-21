Жительницу Санкт-Петербурга, 59-летнюю Елену Комаричеву, совершившую атаку с «коктейлем Молотова» на военкомат под влиянием телефонных мошенников, приговорили к десяти годам колонии решением городского Военного суда. Об этом сообщает RusNews.

Телефонные аферисты, получившие информацию о планах женщины выкупить долю квартиры у родственника, обратились к ней летом 2023 года, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они предупредили ее о том, что неизвестные лица якобы пытаются снять средства с ее счета в процессе подготовки сделки. Злоумышленники уговорили петербурженку перевести деньги на «безопасный счет», чтобы помочь в поимке преступников.

В итоге Комаричева совершила несколько переводов на общую сумму около 10 млн рублей, не поставив в известность своих родственников. Мошенники в том числе убедили ее оформить кредит под залог своей жилплощади, после чего сообщили о завершении «операции по выявлению преступников».

После этого женщину заставили перейти к следующей стадии и «наказать» тех, кто якобы пытался увести на свои счета ее деньги. Следуя указаниям телефонных мошенников, она прибыла к зданию, где должны были находиться «преступники». Ей заранее дали задание подготовить средства, необходимые для поджога.

Женщину не предупредили о том, что ей предстоит атаковать здание Выборгского военкомата. После нападения ей дали указание не покидать места преступления и ожидать приезда силовых органов.

С сентября прошлого года Комаричева находилась под запретом определенных действий по статье о «совершении террористического акта». В ходе заседания в 1-м Западном окружном военном суде Санкт-Петербурга и прений между сторонами был проведен допрос Комаричевой.

Решение по ее делу было вынесено по итогам двух заседаний суда. В ходе этих заседаний сторона обвинения требовала назначить женщине, у которой остались два внука, 13 лет колонии. После часа в совещательной комнате судья огласил решение о 10 годах лишения свободы в колонии общего режима.