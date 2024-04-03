Доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, который разместил во «Вконтакте» герб Украины и пацифистское высказывание, оштрафовали на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации армии. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По данным издания, Ленинский районный суд усмотрел в записях доцента публичные действия, направленные на дискредитацию использования российских ВС (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Во вторник, 2 апреля, Буракова задержали, о чем он сам рассказал в разговоре с «Фонтанкой». «Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 нахожусь в отделении полиции №2», — говорил тогда он.

Вечером того же дня правозащитный проект «ОВД-Инфо»* сообщил, что Буракова отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации армии. Задержание произошло в университете в момент, когда Бураков вел занятие, уточнялось в публикации. Силовики не объясняли причины задержания доцента, но уточняли, что это связано с «распространением информации во “ВКонтакте”».

На странице во «ВКонтакте», подлинность которой Бураков подтвердил, с 1 марта 2014 года стоял трезубец на фоне украинского флага, а в статусе был пацифистский лозунг. Один из постов был посвящен покойному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

В беседе с «Фонтанкой» Бураков заявлял, что «отвергает умысел дискредитации». На момент рассмотрения в суде все «дискредитирующие» записи доцента были удалены.

Бураков имеет ученую степень кандидата технических наук, занимает должность доцента на кафедре «Информатика и информационная безопасность».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов