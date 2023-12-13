Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге бывшего начальника регионального управления МВД по вопросам миграции по подозрению в нелегальной легализации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Схему организации нелегальной миграции выявили еще осенью прошлого года. По данным следствия, участники преступной группы изготавливали поддельные документы о постановке иностранцев на миграционный учет. Принимающей стороной указывались организации Петербурга, якобы оказывающие услуги по временному размещению иностранцев.

Таким образом на миграционный учет было нелегально поставлено более 100 тыс. человек, сообщили в полиции. 13 декабря по этому делу задержали экс-начальника управления МВД, его имя не называется.

По версии следствия, с января 2020 года по январь 2023-го мужчина помог участникам преступной группы поставить на фиктивный миграционный учет 16,2 тыс. иностранцев. Из них 3 166 ранее привлекались к административной ответственности, а 76 — к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в Следственном комитете. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК).

В октябре 2022 года по делу об организации нелегальной миграции был арестован муниципальный депутат петербургского района Колпино и президент федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктор Данишевский. По версии следствия, он был создателем и руководителем преступной группы, участники которой занимались массовой постановкой иностранцев на учет по месту пребывания в нежилых помещениях.

На основании фиктивной постановки на учет иностранцы получали патенты на работу и медицинские справки. Стоимость услуги легализации составляла около 25-30 тыс. руб. с человека.

В июле 2023 года в Петербурге провели более ста обысков, в том числе в городском управлении по вопросам миграции. Несколько человек, которые незаконно находились на территории России, были выдворены.