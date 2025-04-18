Актера Михаила Боярского госпитализировали после того, как он упал во время спектакля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации «112», инцидент произошел 14 апреля. Артист оступился и упал на спину с высоты около трех метров.

«В результате падения актер получил серьезные травмы, в том числе переломы грудных позвонков и ушибы», — пишет телеграм-канал.

Информацию о госпитализации Боярского также подтвердила его супруга Лариса Лупиан в беседе с RT. «За кулисами упал, перелом одного ребра», — уточнила она.

В свою очередь сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил порталу 78.ru, что с его отцом не произошло “ничего критичного”.

«С папой все нормально, он жив-здоров, ничего существенного, критичного. Упал, травмы определенные получил, сейчас находится под наблюдением врачей», — сказал он.

Между тем театр «Ленсовет», в котором играет Боярский, заявил, что спектакль «Ромео и Джульетта», в котором задействован актер, пройдет без него. В постановке артист исполняет роль герцога Эскала.

«Такое решение связано с болезнью Михаила Сергеевича. Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — отметили в пресс-службе учреждения.

В театре добавили, что в постановке прозвучит только записанный голос Боярского.