В Санкт-Петербурге задержали 23-летнего приезжего из Волгоградской области, который написал признание в любви девушке поверх выставочных баннеров, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

В отдел полиции доставили самого мужчину и его возлюбленную. Та сказала, что молодой человек сделал письменное признание «в порыве чувств». Пару вычислили с помощью камер наблюдения.

«В состоянии алкогольного опьянения нанес черной краской на плакаты ко Дню 80-летия Победы надпись “Я тебя люблю”, адресованную моей девушке. В содеянном сознаюсь и раскаиваюсь», — заявил задержанный на видео, опубликованном в телеграм-канале главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее петербургский главк Следственного комитета сообщил, что против жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст.214 УК) и публичной реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Если первая статья грозит максимум арестом на три месяца, то вторая — лишением свободы на три года.

Согласно сообщению регионального СК, надпись «Я тебя люблю!» на плакатах была сделана 27 июня.

«Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения закрасил черной краской плакаты фотовыставки “Эмоции Победы”, приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, установленной на улице Малой Конюшенной, оскорбив память защитников Отечества, а также причинив материальный ущерб собственнику выставки», — говорится в релизе.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Фото и видео расписанных баннеров показала 1 июля «Фонтанка». Позднее в тот же день издание опубликовало новые фото с теми же стендами, с которых успели смыть краску.