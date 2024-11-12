Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца — до 11 января 2025 года — мужчину, пытавшегося поджечь военную авиатехнику. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба судов города.

По данным инстанции, в преступлении подозревается некий Максим Грузнов. На него завели уголовное дело по статье о диверсии в целях подрыва обороноспособности России (ч.1 ст.281 УК РФ) и склонении к этому иных лиц (ч.1 ст.281.1 УК РФ). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, Грузнов «пытался осуществить диверсию» и поджечь военную авиационную технику. По версии следователей, для совершения поджога он привлек соучастников.

Ранее в этот день стало известно о задержании 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который собирался «поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса» города, сообщало РИА Новости. Согласно данным агентства, петрбуржец работал курьером и намеревался подзаработать, совершая преступление.

По данным сотрудников правоохранительных органов, молодой человек сам обратился к украинским спецслужбам с предложением совершить диверсию за вознаграждение. К исполнению задания задержанный привлек двух местных жителей, пишет агентство.