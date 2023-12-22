Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга взыскал с военнослужащего почти 14 млн рублей за повреждение боевой машины во время проезда под железнодорожным мостом, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По данным «Фонтанки», речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С».

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2023 года. Пресс-служба судов указывает, что ответственный за боевую машину командир не сложил в походное положение автономный оптический пост (АОП), из-за чего «Панцирь-С» не смог проехать под мостом на Пулковском шоссе. В итоге АОП был поврежден. Командира признали виновным по ст. 347 УК России («Уничтожение или повреждение военного имущества»).

Кто именно отвечал за машину — пресс-служба судов Санкт-Петербурга не уточняет. При этом известно, что свою вину подсудимый отрицать не стал. Признание вины суд учел как смягчающее обстоятельство.

Также были учтены наличие у военнослужащего несовершеннолетнего ребенка и матери с инвалидностью, которой он оказывает материальную помощь, положительные характеристики командования по военной службе, выполнение боевых задач в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и в ходе военной операции на Украине.

Военный суд назначил командиру штраф в размере 50 тыс. рублей, а также удовлетворил в полном объеме гражданский иск Минобороны и взыскал с него 13 981 014 рублей 96 копеек.