Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу помощника военкома Юрия Сергеева и его супругу Анастасию, которые обвиняются в присвоении бюджетных средств путем заключения фиктивных контрактов о службе в зоне проведения российской военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Юрию и Анастасии Сергеевым были предъявлены обвинения 13 ноября. Их задержали 12 ноября в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении Сергеева под стражу. Он обосновал свое требование тем, что мужчина покинул Санкт-Петербург, где проживал длительное время, и знал о проведении оперативных мероприятий по его делу. Из материалов дела следует, что незадолго до следственных действий Сергеев попытался скрыться в Сергиево-Посадской больнице в Московской области, симулируя острые боли и состояние средней тяжести.

«Сергеев возражал, указав на непричастность к рассматриваемым событиям. Сообщил, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах СВ РФ, не намерен скрываться от следствия», — говорится в сообщении пресс-службы петербургских судов.

Там также отметили, что Сергеева и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства о помещении под стражу ввиду наличия малолетнего ребенка на иждивении, а также готовности Сергеевой к сотрудничеству со следствием и содействию в возмещении нанесенного ущерба. Мера пресечения в их отношении будет действовать до 11 января.

По версии следствия, не позднее 22 сентября 2023 года Сергеев в сговоре с группой лиц «приискали соучастника К.» и обеспечили ему заключение трудового контракта с ПАО «Россети Ленэнерго». После чего К. зачислили в штат филиала «Кингисеппские электрические сети» на должность подсобного рабочего 1 разряда в управлении делами отдела материального технического обеспечения.

Затем, «достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет», Сергеев с группой лиц предоставили ему фиктивный контракт с Минобороны, согласно которому он якобы служил в армии в звании рядового. На основании этого документа был издан приказ о приостановке трудового договора с К., после чего на его счет были выплачены денежные средста на в размере 850 тыс. рублей.

Эти деньги, включая заработную плату, а также выплаты, предусмотренные трудовым договором и коллективном договором ПАО «Россети Ленэнерго», были похищены участниками преступной группы.

Помимо этого, Сергеев и неустановленная группа лиц не позднее 24 ноября 2023 года заключили трудовой договор о зачислении супруги Сергеева Анастасии в другой филиал ПАО «Россети Ленэнерго» — «Новоладожские электрические сети» на позицию подсобного рабочего 1 разряда в отделе материального технического обеспечения.

Ей также был изготовлен фиктивный контракт о прохождении военной службой, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с последующей выплатой на счет 750 тысяч рублей, которые были похищены участниками преступной группы