В Выборге задержали ЛГБТ*-блогера Александра Синько, который сам явился в полицию и признался в убийстве петербургского активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Убийство было совершено в Петербурге в квартире дома № 61 на проспекте Науки. Синько заявил в своем телеграм-канале, что якобы убил Иоффе при попытке изнасилования и нанес ему не менее 20 ножевых ранений. После случившегося он взял телефон убитого и показывал подписчикам кадры с его телом, а также спрашивал у них, как поступить дальше.

Дочь Иоффе подтвердила «Ротонде», что ее отец убит. Как пишет «Фонтанка», Иоффе и Синько, по предварительным данным, «состояли в сексуальных отношениях» и жили вместе.

Согласно скриншотам переписки, опубликованным Mash, до убийства Синько пытался попасть в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова, но не смог. После убийства он просил привлечь правозащитников, чтобы те помогли вывезти его из России, сообщает Baza.

В результате молодой человек приехал в Выборг на такси и явился в отдел полиции. Mash опубликовал видео, на котором слышен разговор предположительно Синько с полицейскими. Участников съемки не видно. Из видео следует, что Синько изначально якобы пытался покончить с собой в Выборге. В полиции ему предложили вызвать скорую.

«А можно заявление принять об убийстве? Я человека убил, давайте сначала с этим разберемся», — отвечает молодой человек со смехом.

Полицейские отправили наряд на указанный им адрес и обнаружили тело Иоффе, пишет Baza. Синько задержали, его планируется привезти в следственный отдел по Калининскому району Петербурга.

На момент выхода материала МВД и СК не комментировали сообщения об убийстве Иоффе.

Виталию Иоффе было 53 года. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в протестах, в том числе против военной операции на Украине, пишет 78.ru. По данным Baza, у Иоффе есть судимость по делу о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). Александр Синько, который позиционирует себя как женщина, участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ*, его тоже неоднократно задерживали и штрафовали.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России