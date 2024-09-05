Единственный правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий Достоевский умер в Петербурге в возрасте 79 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале городского музея Достоевского.
Правнук писателя умер 4 сентября, это подтвердили его внуки на странице Достоевского во «ВКонтакте».
«Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — говорится в сообщении.
По данным Shot, во сне у Достоевского остановилось сердце. Предположительно его похоронят на Смоленском кладбище.
Дмитрий Достоевский родился в 1945 году в Ленинграде. За свою жизнь он перепробовал множество профессий: работал алмазчиком, таксистом, электриком, экскурсоводом. Достоевский снялся в двух художественных фильмах ― «Мальчики» и «Секретная служба Его Величества», а также в документальном фильме «Путешествие Достоевского».
До пенсии правнук писателя работал вагоновожатым на петербургском трамвайном маршруте №34, который частично проходил по «местам Достоевского».
Потомок русского классика рассказывал в интервью «Вечерней Москве», что в их семье не осталось никакого материального наследия Достоевского.
«По выражению моего отца, еще в 1930-х годах все “добровольно-принудительно” отобрали при его аресте», — говорил Дмитрий.
Отец Дмитрия Достоевского Андрей Федорович был арестован в 1934 году по по обвинению в контрреволюционной деятельности и подготовке теракта, позже его отпустили за недоказанностью вины. По его инициативе в доме, где находилась последняя квартира Достоевского, в 1971 году открылся музей писателя.
Дмитрий отмечал, что род Достоевских по мужской линии продолжается: у потомка писателя и его супруги один сын и четверо внуков.