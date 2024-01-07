Советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Олег Рябоконь умер 6 января в своем доме Санкт-Петербурге на 85-м году жизни. Об этом сообщила «Фонтанка».

Смерть Рябоконя подтвердили ТАСС в петербургском отделении Союза кинематографистов России. «Скончался он 6 января вечером, дома», — заявили в организации.

Причина смерти Рябоконя не уточняется. По данным источника 78.ru, внешних признаков насильственной смерти режиссера обнаружено не было.

Олег Рябоконь родился в Ленинграде в 1939 году. В 1961-м окончил Ленинградский военно-механический институт, в 1972-м — актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Большую часть фильмографии Рябоконя составляют документальные ленты и фильмы-спектакли. Режиссер получил широкую известность после выхода картины «Али-Баба и сорок разбойников» (1983), в котором снялись Олег Табаков, Вениамин Смехов, Сергей Юрский и Армен Джигарханян. В 1985 году снял телефильм — бенефис Николая Караченцова. Также среди работ Рябоконя — кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора», телеспектакль «Эзоп» и др.

В конце 1990-х Рябоконь выступил режиссером выпуска документального телесериала «Криминальная Россия», посвященного Великолукской ОПГ. В начале 2000-х снял две серии «Улиц разбитых фонарей».