Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Михайловского театра, где она служила.

«Ее танец был не просто движением — это была поэзия в пластике. Ученица Агриппины Вагановой, Алла Осипенко была эталоном артистизма и трагической выразительности в каждой роли — будь то классический репертуар или новаторские работы Леонида Якобсона, Юрия Григоровича и Бориса Эйфмана», — отмечается в сообщении.

Михайловский театр стал последним местом работы Осипенко. В учреждении культуры рассказали, что на его сцене артистка исполняла партию Клеопатры в балете Игоря Чернышева «Антоний и Клеопатра», а после завершения карьеры работала как педагог-репетитор с ведущими солистами балетной труппы.

«Она была источником вдохновения и настоящим воплощением петербургской балетной школы, и сегодня ее наследие продолжает жить в учениках и зрителях, которые помнят лучезарную улыбку и огненный темперамент Аллы Осипенко», — добавили в театре.

Невестка балерины Оксана Базилевич сообщила РИА Новости, что Осипенко не стало 12 мая в 6:00 мск. По словам Базилевич, церемония прощания, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге. Дата мероприятия пока не определена.

Алла Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. Незадолго до начала Великой Отечественной войны она поступила в Ленинградское хореографическое училище. После начала боевых действий учебное учреждение и его ученики были эвакуированы, в город Осипенко вернулась весной 1944 года после снятия блокады.

В 1950 году Осипенко завершила обучение в училище, став одной из последних воспитанниц Агриппины Вагановой, народной артистки РСФСР. В период обучения принимала участие, в частности, в постановке Леонида Якобсона, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

После завершения обучения в училище, Осипенко вошла в состав балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня известного как Мариинский театр), где с 1954 по 1971 годы занимала позицию ведущей балерины.

С 1973 года артистка работала в «Ленконцерте» и выступала в спектаклях в Михайловском театре. В 1977-1982 годах была солисткой Ленинградского ансамбля балета под руководством народного артиста России Бориса Эйфмана.

После окончания карьеры балерины Осипенко занималась преподавательской деятельностью. Кроме того, она снялась в нескольких фильмах, таких как «Зимняя вишня» (1985), «Ампир» (1986), «Петербургская элегия» (1990) и «Русский ковчег» (2002).

Осипенко была отмечена несколькими наградами, среди которых премия имени Анны Павловой, присужденная Парижской академией танца. В 1957 году она была удостоена почетного звания заслуженной артистки, а спустя три года, в 1960 году, стала народной артисткой РСФСР.