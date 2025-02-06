В Санкт-Петербурге выпал из окна знаменитый екатеринбургский бард и радиоведущий Вадим Стройкин. Это произошло во время обыска в его квартире на улице Парфеновской, пишет «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, правоохранители пришли в квартиру музыканта, чтобы провести обыск в рамках дела по экстремистской статье. Стройкин отошел в соседнюю комнату и выпал из окна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Вадим Стройкин родился 23 января 1966 года в городе Снежинске, на Урале. Закончил Британскую школу журналистики, работал на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург», где был автором и ведущим программы «Антология авторской песни». Музыкант много лет прожил в Екатеринбурге, а затем переехал в Санкт-Петербург, где основал школу игры на гитаре, преподавал и сам занимался музыкой.