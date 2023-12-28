Власти Санкт-Петербурга отменили фейерверк на Дворцовой площади в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В середине декабря председатель санкт-петербургского комитета по культуре Федор Болтин говорил, что в этом году праздничная программа помимо гуляний и концерта на Дворцовой площади будет включать салют с пляжа Петропавловской крепости, который должен был начаться в 3 часа ночи. Однако днем 28 декабря комитет по культуре опубликовал в своем телеграм-канале обновленную программу новогодних празднований, в которой запуск фейерверков не предусмотрен.

«Программа новогодней ночи была скорректирована — выбрана концепция семейного праздника. Акцент сделан на волшебной новогодней атмосфере, которая царит на улицах Петербурга. <…> В соответствии с выбранной концепцией проведение фейерверка в обновленной программе не предполагается», — пояснил позднее Пиотровский.

По информации комитета по культуре, жителей и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января ожидают мультимедийное шоу, выступление группы «НА-НА», вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», молодежного шоу-оркестра Street Band и других музыкальных коллективов, а также световое шоу и танцевальная программа.

Салют в новогоднюю ночь и Рождество также не будут устраивать в Москве. Как сообщили ТАСС в мэрии, празднование Нового года, как и в прошлом году, пройдет в «более сдержанном» формате.

«При этом жители и гости столицы смогут почувствовать атмосферу праздника — посетить катки, полюбоваться украшенными улицами и погулять в парках. А в новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия в парках и фестивальных и других городских площадках. Каждый найдет себе занятие по душе», — рассказали газете «Коммерсант» в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

В 2022 году в столице и других регионах России от новогодних салютов тоже отказались. В Москве этот вопрос выносился на голосование в проекте «Активный гражданин».