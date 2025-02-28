В Санкт-Петербурге оперативники задержали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над семилетней дочерью и съемке порнографии с ее участием, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК) и использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК). Первая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, вторая — до 15, добавили в СК.

«По данным следствия, злоумышленник, совершал в отношении 7-летней дочери, насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие направило в суд ходатайство об аресте мужчины.

Как пишет региональный портал 78.ru, задержанный — 35-летний уроженец Магадана, который работал адвокатом. Во время обысков у него изъяли девять флеш-карт, два жестких и три CD-диска, а также ноутбук, три мобильных телефона и «умные» часы.

В июне 2023 года 48-летнего местного жителя в Кемерове приговорили к 21 году колонии строгого режима за сексуальное насилие над малолетними дочерьми. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании лиц, не достигших 14-летнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера, которые повлекли заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.