Четырехлетний мальчик провалился в канализационный люк, который был оставлен открытым на парковке автоцентра в Санкт-Петербурге. Ребенок госпитализирован с телесными повреждениями, в связи со случившимся ведется проверка, сообщает официальный канал Главного следственного управления СКР по городу.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за обслуживание и содержание инженерных систем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 10 июля на Октябрьской набережной. Как пишет телеграм-канал 78, семья из четырех человек — родители и двое детей — приехала в автоцентр покупать машину. Родители вместе с младшим ребенком шли впереди вместе с сотрудником, а старший сын четырех лет отстал, смотря в телефон и не заметил открытого люка. Как отмечает канал, оттуда в этот момент велась откачка воды.

Открытый люк был отмечен одним красным конусом и перевернутой тележкой. Камера наблюдения запечатлела, как мальчик, уткнувшийся в экран смартфона, прошел между этими предметами и угодил прямо в люк. Как сообщает «Mash на Мойке», ребенок упал в сточные воды с высоты восьми метров. Следом за ним в люк сразу стал спускаться отец.

Ребенка вскоре доставили в Детскую городскую больницу №19 им. К. А. Раухфуса, где у него диагностировали аспирационный синдром, ссадины грудной клетки, спины и ног, а также ушиб передней стенки грудной клетки. По данным 78, мальчик находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Помимо следователей, обстоятельства инцидента изучают полицейские из отдела по делам несовершеннолетних. Прокуратура Невского района Петербурга, со своей стороны, ведет проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей.

«Прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых уполномоченными организациями и должностными лицами к обеспечению безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, а также соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщается в телеграм-канале городского надзорного ведомства.