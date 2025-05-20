Прокуратура Московской области проводит проверку по факту отравления шаурмой 17 человек, в том числе семи детей, в заведении быстрого питания в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки Егорьевская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в публикации.

Вместе с тем, эпидемиологическое расследование по факту 17 случаев отравления начал Роспотребнадзор. Как указали в ведомстве, все пострадавшие, по предварительным данным, ели шаурму в торговой палатке «Вкус Востока» (ИП Тимохина Н.Ю.), которая находится по адресу: г. Егорьевск, Проспект Ленина, 20. В результате отравления в инфекционное отделение поступили шесть человек.

В рамках эпидемиологического расследования сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов в торговой палатке «Вкус Востока». Их отправят на анализ в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области». О результатах исследования будет сообщено позже.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно следствию, сотрудники павильона быстрого питания в Егорьевске нарушали технологический процесс при изготовлении продуктов, которые впоследствии реализовывали покупателям.