В Сергиевом Посаде Московской области арестован 15-летний подросток, которого обвиняют в убийстве собственной матери (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону, юноша будет находиться под стражей по меньшей мере до 6 января 2025 года.

По информации следствия, школьника задержали утром 7 ноября после того, как он сам сообщил правоохранителям о совершенном днем ранее преступлении.

«Утром 6 ноября 2024 года несовершеннолетний, находясь в спальне в частном доме, расположенном в деревне Красная сторожка Сергиево-Посадского городского округа, нанес топором множество ударов в область головы своей матери. Смерть женщины наступила на месте происшествия от полученных повреждений», — рассказали в подмосковном ГСУ СК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотив убийства несовершеннолетним его матери.

Как пишет телеграм-канал Mash, ученик девятого класса был увлечен компьютерной игрой Minecraft и посвящал ей до 12 часов в сутки. Это не нравилось его матери, тем более что у подростка начались проблемы с успеваемостью. В субботу, 2 ноября, школьник заболел. Находясь на больничном, он продолжал играть, а домашние задания делать перестал. В результате между сыном и матерью произошёл конфликт, в ходе которого женщина забрала у него компьютер, телефон и планшет.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области передавал, что перед преступлением подросток поссорился с матерью из-за плохой посещаемости школы.

По данным телеграм-канала «112», после того как школьник убил свою мать, он заколотил дверь в ее комнату и отправился в магазин за сладостями. Вернувшись домой, он включил компьютер, нашел адрес ближайшего отделения полиции и сразу же отправился туда, чтобы признаться в содеянном. Правоохранительные органы обнаружили тело женщины спустя четыре часа после убийства.

Жительница деревни Красная рогожка рассказала журналистам РЕН ТВ, что мальчик страдал игроманией, все время сидел в компьютере. Женщина назвала его замкнутым.

«Он ни с кем не общался, с нами никогда не здоровался. Мать работала и днем, и ночью. Семью поднимала. Ремонт делала», — добавила она.

Один из родственников семьи в разговоре с журналистами портала Msk1.ru заявил, что компьютерные игры «только и спасали» подростка. Семья жила «в глуши», где школьнику было не с кем общаться, поэтому он развлекался с помощью компьютера. Кроме того, по словам собеседника, до десяти лет мать, которая якобы постоянно находилась на работе, воспитывала ребенка как девочку. Источник портала утверждает, что он пытался дать школьнику «мужское воспитание», но юноша якобы из-за социофобии мало общался даже с ним.

«Московский комсомолец» со ссылкой на словам соседа-семиклассника, проживающего неподалеку от арестованного за убийство матери подростка, утверждает, что тот начал пренебрежительно отзываться о родственниках и размышлять об убийстве около года назад, а в последнюю неделю юноша юноша начал приготовления к расправе, перенеся топор из сарая в свою комнату. Кроме того, в последнее время подросток начал разговаривать сам с собой, пишет «МК».