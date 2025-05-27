На Егорьевском шоссе возле подмосковной деревни Донино автомобилист сбил лося. Об этом 27 мая сообщает МВД по Московской области. По словам очевидца происшествия, у животного переломаны задание конечности.

По данным МВД, лося сбили около 10:10 мск на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительной информации, на животное наехал водитель «Рено» 1987 года рождения.

Очевидцы рассказали «Москве 24», что после ДТП лось сам отполз с дороги в сторону леса. На место происшествия выехали ветеринары, информацию о произошедшем передали сотрудникам охотничьего надзора и местному егерю. Полиция проводит проверку.

Полторы недели назад, 18 мая, молодого лося сбили у поселка Княжье Озеро в Истринском районе Московской области. Более суток животному не оказывали помощь, все это время он пролежал на обочине. Однако после того, как информация о произошедшем разошлась по соцсетям, лосенка отвезли в ветеринарную клинику, где у него диагностировали перелом задних ног и повреждения таза. Прокуратура области заявила о «проверке по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие».

Спасти лося специалистам не удалось. 21 мая он погиб во время операции, сердце животного не выдержало.

«Илюша — так ветеринары прозвали животное за стойкость и силу, проявленную во время жизни, не выдержал наркоза во время проведения хирургической операции — 20 мая в 20.30 его сердце и дыхание остановились», — рассказали РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Начальник ветеринарной службы клиники MAXIMA VET Михаил Сучков отметил, что у животного остановилось сердце, потому что организм был слаб. Труп лося Илюши, согласно правилам, кремируют.

Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин в беседе с «Российской газетой» («РГ») уточнил, что только за май 2025 года случилось 14 аварий, в результате которых погибли 10 лосей и четыре косули. При этом ситуаций, когда водители уезжают и оставляют животное умирать, практически не бывает.

Однако «РГ» подчеркивает, что в таких ДПТ без травм не обойтись, поскольку лось весит около 400-500 килограммов. Чтобы снизить летальные исходы при подобных авариях, специалисты предлагают создать узаконенный алгоритм реагирования, которого сейчас нет, передает издание.