Десятилетний ребенок погиб в результате столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai в муниципальном округе Зарайск, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 18 км трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» около 01:00. За рулем BMW, по предварительным данным, находился 26-летний молодой человек, чей автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

В аварии погибли водитель BMW и десятилетний пассажир Hyundai. Пострадали еще семь пассажиров и водитель микроавтобуса, их госпитализировали. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних от 8 до 17 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту произошедшего, сообщается на сайте ГСУ СК по Подмосковью.

Кроме того, установление деталей ДТП взяла под контроль прокуратура Московской области.

«Зарайская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения», — говорится в сообщении ведомства.