Территориальная избирательная комиссия (ТИК) по Московской области зарегистрировала инициативную группу по проведению местного референдума о присоединении городского округа Люберцы к Москве и его вхождении в состав субъекта федерального значения. Об этом сообщает «Вестник избирательной комиссии по Московской области».

В документе говорится, что контролировать процедуру референдума назначены председатель ТИК Люберец А.В. Трубникова, а также секретарь Н.Ю. Слепухина. На планируемом референдуме предлагается задавать один вопрос — «Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москва и был включен в состав субъекта федерального значения?». Кроме того, в пакет документов входит протокол собрания инициативной группы из числа жителей Люберец.