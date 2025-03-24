Территориальная избирательная комиссия (ТИК) по Московской области зарегистрировала инициативную группу по проведению местного референдума о присоединении городского округа Люберцы к Москве и его вхождении в состав субъекта федерального значения. Об этом сообщает «Вестник избирательной комиссии по Московской области».
В документе говорится, что контролировать процедуру референдума назначены председатель ТИК Люберец А.В. Трубникова, а также секретарь Н.Ю. Слепухина. На планируемом референдуме предлагается задавать один вопрос — «Согласны ли вы, чтобы городской округ Люберцы был присоединен к городу Москва и был включен в состав субъекта федерального значения?». Кроме того, в пакет документов входит протокол собрания инициативной группы из числа жителей Люберец.
Как сообщает «Вестник избирательной комиссии по Московской области», ТИК отказал в регистрации инициативной группы 4 марта, указав в причинах отказа нарушение в отсутствии подписей всех членов инициаторов референдума, а также несоответствие сведений пяти членов группы.
«В нарушение вышеуказанной нормы Закона Московской области, Ходатайство не подписано всеми членами инициативной группы. Также выявлено несоответствие в отношении членов инициативной группы Худякова В.О., Гредингера М.А., Тарасова Д.С., Романенко А.Н., Новиковой Т.А. в части указания сведений об адресе места жительства, содержащихся в Ходатайстве, с данными Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации „ Люберецкое“», — говорилось в решении ТИКа.
17 марта ТИК по Московской области вновь отклонила заявку на регистрацию группы, указав на серьезные нарушения в поданных документах.
Как сообщает телеграм-канал «Мои Люберцы», инициативная группа записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину после отказа местного ТИКа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после этого заявил, что любое обращение от жителей, даже надуманное и не имеющее значимости, обязательно должно получать обратную связь от властей.
«Коллективное обращение не означает чего-то плохого. Это сегодняшняя реальность современного и открытого мира. Люди обращаются по самым разным вопросам. На последнее вы обратили внимание, это о присоединении Люберец к Москве. Есть и более насущные темы», — сказал Воробьев.