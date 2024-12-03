В подмосковном Раменском задержан директор продуктового магазина, которого подозревают в убийстве покупателя, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Московской области. По данным телеграм-канала Mash, погибший хотел украсть из магазина бутылку водки.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, инцидент произошел 30 ноября в дачном поселке Удельная Раменского городского округа. 49-летний мужчина пытался украсть бутылку водки, но его заметили сотрудники магазина. После этого разобраться с покупателем решил сам директор продуктовой точки, отметил Mash.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как покупателя заводят в подсобное помещение. Через некоторое время, судя по видео, мужчину, облокотившегося на торговые стеллажи, уже пытаются привести в чувство сотрудники магазина. На следующих кадрах видно, как с пострадавшим пытаются работать врачи.

Следователи полагают, что 32-летний директор магазина сначала избил, а затем задушил покупателя. Согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила «от механической асфиксии в результате травмы шеи тупым твердым предметом»,сообщили в прокуратуре.

В отношении задержанного директора магазина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы.

Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По информации агентства Regnum, задержанный директор магазина — Мухаммадджон Х. — является уроженцем Таджикистана, у него есть российское гражданство.