Два человека погибли после взрыва гранаты в жилом доме в подмосковном городе Лосино-Петровский. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 10 мая четверо местных жителей, находясь в квартире на улице проезд Горького распивали спиртные напитки. В какой-то момент один из мужчин решил продемонстрировать другому боевую гранату. Они вышли для этого в подъезд, где граната сдетонировала и оба мужчины погибли на месте.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник пишет, что в квартире вместе с мужчинами находились две женщины — их супруги. В момент, когда мужчины вышли в подъезд, женщины возвращались из магазина. От гибели их спасло то, что они не успели подняться на этаж. В результате взрыва гранаты у 40-летней Светланы разорвало барабанную перепонку. Также медики диагностировали у нее сотрясение мозга, а у 32-летней Инны случилась истерика и шок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» (ст. 222.1 УК РФ).

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.