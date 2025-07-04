В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, тот госпитализирован, сообщают ГСУ СК по Московской области и региональная прокуратура. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство на малолетнего.

Инцидент произошел вечером во дворе дома на Новоугличском шоссе. По данным ведомства, мужчина подошел к сидевшему на качели ребенку и «ударил его ножом в шею».

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавшему примерно 50 лет. По данным телеграм-канала, силовики готовятся штурмовать квартиру подозреваемого. Что касается ребенка, то его сейчас оперируют, уточняется в посте.

Еще одно нападение с ножом произошло в подмосковной Балашихе в микрорайоне Янтарный, пишет MSK1.RU. По данным интернет-издания, мужчина поссорился с группой подростков в маршрутке и предложил им выйти на разборки. Когда подозреваемый оказался с несовершеннолетним на улице, то он достал нож и напал на них, уточняется в статье.