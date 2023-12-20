В подмосковном селе Воскресенское возле озера Рябиновое поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил промерзшее тело 27-летней девушки, которая на протяжении нескольких дней считалась без вести пропавшей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным SHOT, у погибшей были выколоты глаза и спущены брюки.

«По предварительным данным, утром 16 декабря 2023 года девушка ушла из дома, расположенного в городе Москве и отправилась на такси в неизвестном направлении. Один раз она выходила на связь с родственниками, после чего ее телефон был выключен», — сообщили в ведомстве.

Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точна причина смерти девушки.

Также следователи провели осмотр места и изъяли личные вещи погибшей.

Как пишет SHOT, девушка якобы ушла из дома после ссоры с матерью в седьмом часу утра в субботу, 16 декабря. По данным телеграм-канала, через 15 минут она последний раз созвонилась с матерью и больше на звонки не отвечала, спустя три часа телефон девушки отключился.

«Оба глаза девушки были выколоты, а ее штаны — спущены до колен. Из личных вещей пропала банковская карта. Тело забрали на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти», — говорится в сообщении SHOT.